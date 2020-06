Vier mensen uit regio overleden aan corona in week tijd, twee ziekenhuisopnames

Daarmee stijgt het aantal sterfgevallen door corona ten opzichte van vorige week . Toen stierven er slechts twee inwoners van deze regio. Omdat het om zulke lage cijfers gaat, kan er niet gesproken worden over een opwaartse trend. Ook omdat het aantal ziekenhuisopnames in de regio wél laag blijft. In de afgelopen week zijn tevens twee mensen uit de regio in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om inwoners van de gemeenten Montferland en Veenendaal. Vorige week werden er nog drie personen opgenomen in het ziekenhuis, net als de week daarvoor.

Besmettingscijfers vlakken verder af

Voor de gehele provincie Gelderland lijken de besmettingscijfers een stuk positiever dan begin deze maand. In de afgelopen week komen er dagelijks rond de tien meldingen van positief geteste personen bij. In de afgelopen weken waren het vaak twintig tot dertig per dag.



Waar door nieuwe besmettingen bij vleesbedrijven het reproductiegetal (het aantal personen dat door één iemand wordt besmet) in Duitsland flink is gestegen, daalt dat getal in Nederland steeds verder. Een persoon besmet slechts 0,56 anderen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Net als vorige week denkt het RIVM dat er in Nederland zo'n 1700 mensen zijn die op dit moment besmettelijk zijn en dus het virus kunnen overdragen.



Bekijk hieronder een interactieve kaart met besmettingen per gemeente: