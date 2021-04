Vier Nijmeegse sportclubs in zwaar weer door pandemie

Dankzij Gerard Lemmens is de Nijmeegse cultuurhis­to­rie beter in kaart gebracht

24 april NIJMEGEN - Dat in Nijmegen zo veel bekend is over de cultuurhistorie is mede te danken aan Gerard Lemmens. Deze erudiete cultuurhistoricus leidde Museum Commanderie van Sint Jan en was een van de grondleggers van Museum Het Valkhof. Hij spoorde belangrijke kunstwerken op, haalde ze naar Nijmegen en voorzag ze van een context.