Vier ramkraken binnen 1,5 uur: nog geen arrestaties

Dat laat een politiewoordvoerder weten. Verdere mededelingen over deze opvallende serie ramkraken kan de woordvoerder niet doen. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek.”

De opvallende rooftocht begon die bewuste donderdag rond 02.30 uur. In anderhalf uur tijd reed een auto binnen bij cafetaria en pizzeria Alfood aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen, concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein in het centrum van diezelfde stad, Ami Kappers aan de Frankrijkstraat in Lent en de kantine van voetbalclub De Bataven aan de Nijmeegsestraat in Gendt.

Heldere camerabeelden

Van in ieder geval de eerste en laatste ramkraak liggen heldere camerabeelden bij de politie. Daarop is te zien dat bij de eerste inbraak maar één dader in beeld verschijnt, bij de vierde zijn duidelijk twee figuren te zien. De politie kan op dit moment niet zeggen of er die nacht ergens onderweg een tweede dader is ingestapt.

De politie bevestigde eerder dat er mogelijk een gestolen auto betrokken is bij een of meerdere ramkraken. Betrokkenen die de beelden verstrekten, verklaarden dat in beide gevallen een donkere Audi is te zien. De penningmeester van de sporthal wist zelfs het type te noemen, een Audi 80. Een getuige van de ramkraak in Lent heeft even nadat er een harde klap te horen was, ook een donkere auto zien wegrijden. De politie wil niet zeggen of de gestolen auto inmiddels terecht is.

‘Niets weggenomen’

Wel duidelijk is dat er nauwelijks sprake is van een buit. Bij Alfood werd de fooienpot over het hoofd gezien en bij de kapperszaak is alleen de lege kassalade buitgemaakt. Volgens directrice Eva Middelhoff van De Vereeniging is het maar de vraag of de dader of daders binnen in het concertgebouw zijn geweest. Er is in ieder geval niets weggenomen. Alleen bij de De Bataven zou in de ontvreemde kassalades een klein geldbedrag hebben gezeten.

Volledig scherm Schade aan de zijdeur van het restaurant van De Vereeniging in Nijmegen. © Paul Rapp