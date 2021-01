Vier verdachten van flatdrama in Nijmegen op vrije voeten

Column Marcel Rözer De hypochon­der in me schreeuwde iets over tumoren en blindheid

6 januari Er was iets met het rechteroog, wazige mist. De hypochonder in me – een hinderlijk ventje met een gitzwarte zonnebril - schreeuwde iets over tumoren en blindheid. Maar ach, de zorg had het al zo druk. En er was vast niets ernstigs. Maar nadat vijf mensen hadden gezegd dat ik ‘er toch echt even naar moest laten kijken’, liet ik er toch maar naar kijken.