Vierdaagse en feesten zitten aan hun maximum: ‘Niet nóg groter maken’

Voor de wandelmarsen geldt dit jaar een inschrijflimiet van 47.000. ,,Meer wandelaars herbergen kan niet, al zou daar wel belangstelling voor zijn.” Zo’n 5.000 lopers visten voor het bemachtigen van een startbewijs naast het net. ,,Bij de feesten zitten we ook op een grens, als je ze in het stadscentrum wilt blijven concentreren.” Vorig jaar was er een bezoekersrecord: in zeven dagen kwamen 1,6 miljoen feestvierders naar de stad.

Charme

,,Ik zou er niet voor zijn de feesten meer te gaan spreiden over de stad, zelfs als er een markt voor is”, stelt Bruls. In het verleden is al eens geopperd om bijvoorbeeld ook het Goffertpark als feestlocatie in te richten. ,,De charme van het grootste openluchtfeest van Nederland is juist dat het zo geconcentreerd is in het centrum, en de rest van de stad kan leven en ademen. Juist door die concentratie is het draaglijk qua leefbaarheid. Als je van de hele stad een feesttuin maakt, doe je onrecht aan wat veel Nijmegenaren óók voelen.”



De nieuwe directeur Leo Weterings van de Vierdaagsefeesten hoeft ook niet meer bezoekers. ,,Ik wil meer naar de inhoud kijken en zo dezelfde aantallen bezoekers trekken. Wij willen een platform zijn voor Nijmeegse ondernemingen, voor Nijmeegse poptalenten en voor Nijmeegse culturele instellingen. Die staan nu meestal nog in de zomerpauze. Voor de citymarketing zou het goed zijn die er wat meer bij te betrekken.”