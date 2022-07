Vierdaagse Live | Lopers per ambulance afgevoerd naar ziekenhuis ♦ Het is 17.00 uur geweest: finishen kan niet meer

Column Wat de Vierdaagse plus Zomerfees­ten ook zijn: een tombola van bezwete driften en speelse verlangens

Bevrijde koeien na een lange winter. Dat waren we. De zaterdag bestond uit één lange wachtrij, eerst om te drinken, dan om te plassen. Zondag werd de dinsdag afgelast. Alleen in Lent ging de vlag halfstok. Aan gedeelde smart doen we maar zelden en dus dansten we als vroeger.

