Vierdaagse teruglezen | Kruisje halen kan tot 18.00 uur • Lisette loopt als Pinoccio • 512.000 sponsorgeld opgehaald

NIJMEGEN - De Vierdaagse die eigenlijk een driedaagse was. Zo zal de 104de editie van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld de geschiedenisboeken in gaan. Toch is de prestatie er niet minder om: de deelnemers doorstonden woensdag zeer warme temperaturen en kregen donderdag veel regen te verduren. Wie vanmiddag de Via Gladiola bereikt, kan met trots een echt Vierdaagsekruisje in ontvangst nemen. Volg hier alles over deze laatste dag en de grootse intocht.