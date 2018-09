Vierdaagse vindt nieuwe hoofdsponsor

'Fren­chies' komen samen bij Fikkie in Lent

10:08 LENT - Hondenspeelplaats Fikkie aan de Griftdijk-Noord in Lent is altijd een verzamelplaats voor viervoeters die eens lekker los willen gaan. Zelfstandig maar zeker ook met elkaar. Meestal ontmoeten honden elkaar bij toeval. Zondag was dat anders. Toen kwamen tientallen Franse bulldogs voor een gezamenlijke afspraak naar Nijmegen-Noord.