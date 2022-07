Vierdaagse-voorpret: het is tijd om nieuwe herinneringen te maken

Zo zag je de Stevens­kerk nog nooit: vanaf het dak tot aan de bottenkel­der

NIJMEGEN - Uitzicht vanaf het dak, een kijkje in de bottenkelder of een wandeling over de draagbalken van het imposante kruisgewelf. Drie studenten van het ROC Nijmegen hebben een virtuele rondleiding door de Stevenskerk gebouwd, onder meer langs plekken die voor het publiek niet toegankelijk zijn.

5 juli