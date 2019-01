Vierdaagse wordt opnieuw iets duurder: deelname kost 84 euro

NIJMEGEN - Deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar opnieuw iets duurder geworden. De inschrijfkosten stijgen van 80 naar 84 euro. Volgens de organisatie is dat het gevolg van de btw-verhoging en een inflatiecorrectie.

Een jaar geleden steeg de inschrijving al van 64 naar 80 euro. Dat was volgens de organisatie noodzakelijk wegens gestegen kosten. Een woordvoerster erkent dat het telkens duurder worden van de Vierdaagse voor mensen met een smalle beurs zeker een issue is. ,,We willen het liefst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, maar goedkoper kan het niet. Het tarief ligt onder de kostprijs; alleen dankzij sponsoren krijgen we de begroting alsnog rond. Als stichting maken we geen winst.”

Begrip

Volgens de woordvoerster leverde de verhoging vorig jaar wel een paar vragen en meldingen op, en zijn er ook enkele lopers om die reden afgehaakt. ,,Maar over het algemeen valt dat mee. De meeste wandelaars hebben er begrip voor. Ze zeggen ook: je krijgt er vier, vijf dagen alle faciliteiten voor. Deelname aan een marathon voor een paar uur is, omgerekend, duurder.”

Het organiseren van de Vierdaagse is in de loop de jaren veel omvangrijker en daardoor duurder geworden. Dat komt onder meer doordat taken verschoven zijn van de gemeente naar de Stichting 4Daagse. ,,Bijvoorbeeld de verkeersregelaars. Vroeger regelde de gemeente die, nu wij. Dat doen we veel met vrijwilligers, maar als we er niet voldoende hebben, moeten we verkeersregelaars inhuren", legt ze uit.

Ook is het organisatiebureau uitgebreid. ,,Vroeger waren er twee vaste krachten, de rest vrijwilligers. Inmiddels werken we met een team van tien, elf personen die het hele jaar bezig zijn om het evenement te regelen.”

Meer jongeren aan de start

Verreweg de meeste deelnemers aan de Vierdaagse zijn tussen de 50 en 70 jaar oud. De organisatie maakte deze week bekend het voor jongeren makkelijker te maken om aan de Vierdaagse te beginnen. Om die reden zijn niet alleen 12-jarige debutanten (geboortejaar 2007) voortaan zeker van deelname, ook jongeren die geboren zijn in 2004, 2005 en 2006 hoeven niet meer te loten als ze zich voor de eerste keer inschrijven voor het wandelevenement.

Volledig scherm De leeftijdsopbouw van deelnemers aan de Vierdaagse in 2018. Op de foto de zes allerjongste deelnemers aan de afgelopen editie. Ze zijn alle zes geboren op 31 december 2006. Foto: Kindercorrespondent © DG

Volgens een woordvoerster hoopt de Vierdaagse dat hierdoor meer jongeren aan de 103e editie van het wandelevenement meedoen. Verjonging van het vergrijzende deelnemersveld is volgens haar niet de reden dat de organisatie hiertoe heeft besloten. ,,Wel vinden we het belangrijk dat jongeren gaan wandelen. Daarom willen we de wandelsport onder jongeren stimuleren.''

Voorrangsregeling

De voorrangsregeling voor 12-jarigen resulteerde afgelopen editie in meer dan vierhonderd deelnemers uit 2006. Uit de geboortejaren 2005 (280), 2004 (300) en 2003 (320) liepen duidelijk minder jongeren mee. De gemiddelde leeftijd van de Vierdaagseloper is niet bekend, maar de grootste groep wandelaars is tussen de 50 en 70 jaar oud. Ook de groep van 20 tot 30 jaar is redelijk goed vertegenwoordigd.

De Vierdaagse merkt al enkele jaren dat de groep 60-plussers toeneemt. Zij mogen kiezen voor de 30 kilometer in plaats van 40 kilometer per dag. ,,We zien veel trouwe deelnemers die nu de 30 kilometer zijn gaan lopen. Deelname aan die afstand is zoveel gegroeid dat we twee jaar geleden hebben besloten in twee groepen te gaan starten. Dat was voorheen niet nodig.''