Vierdaagsefeesten maakt eerste tachtig namen bekend: verrassende en vertrouwde acts op meer dan veertig podia

Na twee coronajaren beleefde de Vierdaagsefeesten afgelopen jaar een wervelende doorstart; de openingszaterdag was meteen de drukste ooit. In totaal trok het zevendaagse evenement, dit jaar van 15 tot en met 21 juli, zo’n 1,5 miljoen feestvierders die samen bijna 64 miljoen euro uitgaven.

Ook deze zomer zijn er weer ruim duizend optredens verspreid over zo’n veertig podia in de stad. Veel locaties houden vast aan een vertrouwde programmering. Zo is Matrixx Live aan de Waalkade opnieuw het domein voor publiekstrekkers als Flemming en Ch!pz. Op het Valkhof Festival klinkt nieuwe muziek van bands als Cloudsurfers, Σtella en Kuunatic. Het Faberplein speelt op safe met vaste gasten Ronnie Ruysdael, Baby Blue en Familie De Bruyn. Op het Hertogplein is het (wederom) meezingen geblazen met bijvoorbeeld Bennie Solo en Wir Sind Spitze.

De meer intieme (en betaalde) concerten in de Stevenskerk en de Sint Jacobskapel keren ook weer terug. In de Stevenskerk staan onder meer Sef, Elephant, Ndlovu Youth Choir en Ladaniva geprogrammeerd. Eli Goffa en Remmelt, Muus & Femke en Stephanie Struijk treden op in de Jacobskapel.

Volledig scherm Op de Grote Markt is het ook dit jaar weer genieten van het Gevelconcert. © Paul Rapp

Nieuw podium

Nieuw dit jaar is een podium bij de trappen van de Lentse Warande op de noordelijke Waaloever. Er waren al eerder plannen voor een kleinschalige programmering op deze plek, maar door corona bleven die tot nu in de ijskast.

Het extra podium moet zorgen voor een betere spreiding, zei de organisatie in januari. Inmiddels is duidelijk dat een van de meest unieke hotspots van de feesten, Festival op ’t Eiland, dit jaar de handdoek gooit. Het evenement met diverse podia op en aan het Waalstrand krijgt door gestegen kosten en het wegvallen van subsidiegelden het financiële plaatje niet rond.

De Stadsschouwburg en de Lindenberg denken mee over een alternatief voor deze plek op het stadseiland, maar of dat er komt en zo ja in welke vorm is nog niet duidelijk.

Ook voor het Joris Ivensplein zijn de Vierdaagsefeesten op zoek naar een nieuwe invulling. Jaren­lang was deze plek het domein van het Hollandse lev­enslied. Het organiserende Nimweegs Arti­esten Fes­ti­val heeft laten weten de kosten te hoog en de risico’s te groot te vinden en is voor in ieder geval deze 52ste editie van de feesten op zoek naar een kleinere locatie.

Volledig scherm Dansen op het Labyrinth tijdens de Vierdaagsefeesten vorig jaar. © Paul Rapp

