Vierdaagsegangers kunnen hun fiets weer kwijt: AFAC loost 576 zwerffietsen

Verdachte van straatroof met scooter opgepakt in Nijmegen

11:24 NIJMEGEN - Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagavond opgepakt door de politie in Nijmegen. Hij wordt ervan verdacht eerder op de dag een straatroof te hebben gepleegd op een scooter op de Muldersweg.