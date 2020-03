Viering 75 jaar Bevrijding valt in het water: ‘Nog heel onwezenlijk’

CWZ komt met corona-check via app

13:04 NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis start als tweede ziekenhuis in Nederland de mogelijkheid voor een ‘digitale corona-check’. Aan de hand van vragen die patiënten per app beantwoorden over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid krijgen ze inzicht of ze mogelijk besmet zijn met het virus.