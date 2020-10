Vijf bier tegelijk bij de allerlaatste ronde in de kroeg: ‘Je moet wat en nu kan het nog’

video Beiaardier brengt ode aan Van Halen: vanaf de Stevens­kerk in Nijmegen klinkt Jump

12 oktober NIJMEGEN - Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig bracht maandagmorgen een ode aan de vorige week overleden rockster Eddie van Halen. Vanaf de Stevenstoren klonken om 11.00 uur drie nummers: Why can't this be love, Love walks in en - natuurlijk - Jump.