Vijf generaties vrouw in één familie: ,,Wij hopen voor Ivy (1) op leven zoals haar oma's”

Als vierde in een gezin met acht kinderen kende de Nijmeegse Co Bongers (89) een gelukkig jeugd. Veel hadden ze niet. Vader was stratenmaker en moeder zorgde thuis voor de kinderen. Twee setjes kleren voor de schooldagen, één setje voor de zondag. ,,We kwamen nooit iets tekort. Ik had kleren aan en kreeg eten.”



Na de basisschool mocht Co thuisblijven om haar moeder te helpen, maar dat wilde ze niet. ,,Ik wilde per se aan het werk. Eerst in een wasserij en later in de chocoladefabriek Van den Dungen. Het was een hele gezellig tijd. Ik pakte samen met andere vrouwen chocoladerepen in. Er was ook een radio waar we naar mochten luisteren. Op een dag stond ik in Nijmegen voor een groot bord met verkiezingsposters te kijken. Een echte man, al zes jaar ouder, stond ook te kijken. We kregen verkering en trouwden drie jaar later. Ik kwam thuis te zitten als getrouwde vrouw en vroeg me af, wat moet ik hier eigenlijk doen? Gelukkig was ik snel in verwachting.”



Co woont bij haar schoonmoeder in huis. Daar is op zolder een kamertje getimmerd voor haar, haar man en hun eerste dochter An. ,,Ons eerste huisje was niet veel groter. Een slaapkamer, een woonkamer en een keukentje. Geen elektriciteit. Ik moest hard werken in de huishouding, want ik moest alle kleding wassen op een wasbord, en strijken met een ijzeren bout die ik op de kolenkachel had opgewarmd. Och, wat een gedoe. Maar ik was gelukkig, dat ben ik altijd geweest.”