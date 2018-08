Vijf Nijmeegse eetzaken in actie tegen voedselverspilling

NIJMEGEN - Vijf eetzaken in Nijmegen hebben zich aangesloten bij Too Good To Go , een internationale app tegen voedselverspilling. Eten dat aan het eind van de dag over is, kan zo met fikse kortingen worden gekocht. Idee is te voorkomen dat prima voedsel wordt weggegooid.

Internationaal zetten inmiddels duizenden eetzaken via Too Good To Go dagelijks hun overtollige voedsel in de aanbieding. De eerste vijf zaken in Nijmegen die hieraan meedoen, zijn BackWerk, Crudo, Doppio Espresso, Foodmood en Open Slowcafé.

Volledig scherm Vijf zaken in Nijmegen hebben zich aangesloten bij de app To Good To Go. © Too Good To Go De zaken bieden een 'magic box' (een verrassingspakket) aan voor een vaste prijs. De inhoud verschilt per dag. Zo heeft Foodmood voor 4,50 euro een pakket waarin zowel smoothies, juices, warme gerechten als andere gerechten kunnen zitten. Open Slowcafé doet hetzelfde met zoetigheden en andere items van de kaart. Deze pakketten vertegenwoordigen een waarde van zo'n 12 euro.



Doppio Espresso biedt een combinatie van taart, muffins, cookies en croissants (voor 3,99 euro), BackWerk vult voor dezelfde prijs een zak met belegde broodjes, hartige en zoete snacks , dranken of een salade. Crudo biedt voor 4,99 euro een hoeveelheid veganistisch eten; op maandag kan dat een daghap zijn, op andere dagen vooral versproducten uit de winkel. De normale prijs zou ongeveer 15 euro zijn.

Bakje en tasje meenemen

Crudo, Doppio Espresso en Open Slowcafé vragen daarnaast of klanten een eigen bakje of tasje meenemen, om verspilling van verpakkingsmateriaal tegen te gaan.

Via de app is makkelijk te zien welke zaken voedsel in de aanbieding hebben: die zijn op de stadsplattegrond aangeduid met een gele stip. Zaken waar de pakketten zijn uitverkocht, hebben een rode stip. Via de app is het eten direct te koop, waarna het in de zaak afgehaald kan worden.

5 miljoen maaltijden