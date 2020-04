Vijf Nijmeegse topwetenschappers gekozen tot lid KNAW

Dat heeft de KNAW vanmiddag bekendgemaakt. De KNAW is een genootschap van topwetenschappers en adviseur van de regering over wetenschapsbeoefening. ,,Het is onafhankelijke erkenning voor je werk, een oeuvrepijs. En je kunt binnen de KNAW meepraten en meedenken over de toekomst van de wetenschap en onderzoek de goede kant op sturen. Belangrijk, zeker nu in coronatijd”, zegt Bas Bloem in een eerste reactie.



Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Zij worden gekozen op grond van voordrachten van collega’s binnen en buiten de Akademie.



Over de vijf Nijmeegse topwetenschappers:



Bas Bloem, hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen. Hij is expert op het gebied van neurologische bewegingsstoornissen, met name de ziekte van Parkinson. Bloem zette samen met bewegingswetenschapper Marten Munneke ParkinsonNet op.