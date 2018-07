Vijf Nijmegenaren gepakt voor 40 inbraken en 16 autokraken

Gevelcon­cert Nijmegen is na herstart een blijvertje

1 juli NIJMEGEN - Het Gevelconcert, dat vorig jaar met de Vierdaagsefeesten nieuw leven is ingeblazen, keert dit jaar wederom terug. ,,De nieuwe organisatie staat als een huis'', zegt Co van Eldik van Stichting Het Gevelconcert. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat het deze keer ook mooi wordt.''