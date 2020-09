Virus verspreidt zich in Nijmegen over alle leeftijdsgroepen, minder studenten besmet

Weken extra wachten op operaties: wachttij­den ziekenhui­zen lopen flink op

21 september NIJMEGEN - De wachttijden voor behandelingen in de ziekenhuizen lopen als gevolg van de coronacrisis verder op. In bijna de helft van de gevallen worden de normen niet meer gehaald, in het oosten van het land is bij een vijfde van de behandelingen de wachttijd met meer dan drie weken opgelopen.