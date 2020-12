Vlak voor kerst eerst allemaal nog snel even testen? Dat is misschien best een goed idee, maar...

De nieuwe teststraat vlakbij de Pathé-bioscoop tussen Nijmegen en Arnhem ziet er al klaar uit, maar is dat nog niet.



,,Momenteel wordt door alle partijen hard gewerkt om zo snel mogelijk open te gaan’’, stelt GGD-woordvoerder Linda de Heer. ,,De verwachting is dat de XL-locatie half december opent. De exacte datum communiceren wij zodra deze duidelijk en zeker is.’’



Voor wie is die teststraat bedoeld?

Voor de inwoners van de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, zeg maar grofweg iedereen in de regio Nijmegen, Land van Maas en Waal, Betuwe, Rivierenland, de West-Veluwe en de regio Arnhem.



Dat zijn zo’n 1,2 miljoen mensen. Er kunnen maximaal 4000 mensen per dag terecht. Voor de Achterhoek komt er ook nog een grote teststraat, waarschijnlijk in Twente.