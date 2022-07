Vleesrestaurant The Black Fox in Nijmegen stopt ermee

Wie graag nog een keer bij The Black Fox wil eten, moet snel zijn: per 1 augustus is het afgelopen. De zaak is verkocht aan een ander vleesrestaurant in de stad, Vlees & Co, dat nu nog gevestigd is aan de Van Welderenstraat. Wanneer de zaak aan Kelfkensbos weer opent, is nog niet bekend. Mogelijk volgt eerst een verbouwing. The Black Fox is 24 juli voor het laatst open.