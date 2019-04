Vliegtuigbom afgevoerd in Lent, zoektocht naar meer bommen

Is dat het geval, dan worden die deze dinsdag ook nog afgevoerd.



Het aangetroffen explosief, een 500-ponder, is al naar een afgelegen locatie gebracht achter Fort Beneden Lent. Daar wordt de bom veilig afgedekt en op een later moment tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).



De bom is ontdekt bij het bouwrijp maken van nieuwbouwwijk Vossenpels-Noord. Aan het Zandsepad staan meerdere woonhuizen. Bewoners en gebruikers van twee panden in de buurt werden geïnformeerd over de bommenvondst. De gemeente verzekert dat geen enkele bewoner binnen de gevarenzone zit.