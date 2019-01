Vliegtuigbom gevonden tussen busbaan en spoor in Nijmegen

Navarone, de band die het liefst de Nederland­se Queen wil worden

13:23 WIJCHEN/ NIJMEGEN - Eén voor één komen gitarist Roman Huijbreghs, zanger Merijn van Haren en gitarist Kees Lewiszong de oefenruimte in Wijchen binnendruppelen. Een ruimte in een woonhuis die bezaaid is met gitaarkoffers van de avond daarvoor.