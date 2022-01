Vluchtelingen zijn altijd welkom bij Liesbeth en Ivo: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor ze’

‘Medewerker van The Voice hangt bij iedereen om de nek’: oud-deelnemer niet verbaasd over onthullin­gen

NIJMEGEN - ,,Het is een echte mannetjescultuur bij The Voice, er loopt een aantal van die opperbokito’s rond.” De Nijmeegse muzikant Collin Hoeve, die in 2018-2019 meedeed aan The Voice, is niet verbaasd dat er nu verhalen naar buiten komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht van RTL.

