Vluchtelingenwerk over nieuwe meganoodopvang Nijmegen: ‘Heel triest dat het nodig is’

Column Marcel Rözer ‘Iedereen zit klaar voor het kerstdiner en de drollen drijven door de kamer’

Als er dingen kapotgaan in huis, zoek ik een bedrijf in de buurt. ‘Wat de boer kent, vindt ‘ie fijn.’ Zo was het na wekenlang geborrel in het toilet tijd voor Animo, de rioolexpert in de regio. Op maandagochtend ging de bel en stond er een kruising tussen de GVR en Shrek voor de deur.