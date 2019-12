Voetbal, muziek en boeken: de ideale zaterdag van burgemeester Hubert Bruls

Verwoesten­de brand dunt kerststal in Stevens­kerk uit tot alleen Jezus, een herder en Maria

10:00 NIJMEGEN - De levensgrote kerststal van de Gebroeders van Lymborch, momenteel te zien in de Nijmeegse Stevenskerk, is met drie figuren soberder dan ooit. Door de verwoestende brand in een caravanstalling in Oeffelt drie weken geleden is een groot deel van de spullen verloren gegaan.