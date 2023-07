Voetbalclub Orion kan na felle brand terecht in grote ‘clubtent’

Update Brand in clubhuis van Nijmeegse voetbalver­e­ni­ging mogelijk aangesto­ken: ‘Dit is verschrik­ke­lijk’

In het clubhuis van de Nijmeegse voetbalvereniging SV Orion woedde zaterdagochtend een grote brand. Het vermoeden is dat er eerst is ingebroken en het vuur daarna is aangestoken. De impact voor de club is enorm. ,,Dit is verschrikkelijk”, zegt voorzitter Tom Smit.