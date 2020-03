Voetbalclubs regio Nijmegen zitten in hun maag met ‘illegale sporters’

Verwarde man met meerdere vuurwapens aangehou­den, Sint Annastraat korte tijd op slot

17:12 NIJMEGEN - De politie heeft donderdagmiddag aan de Sint Annastraat een man aangehouden die een vuurwapen in zijn bezit had. Ook werden meerdere wapens aangetroffen in de woning waarin de man verbleef. De Sint Annastraat was enkele uren afgesloten voor verkeer.