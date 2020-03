Voetbalclubs zitten in hun maag met illegale voetballers

Bromfiets­ster zwaarge­wond bij ongeluk met vrachtwa­gen in Nijmegen

9:51 NIJMEGEN - Een vrouw is donderdagochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Dobbelmannweg en Groenestraat in Nijmegen. Ze reed op haar brommer over het fietspad van de Groenestraat en stak de Dobbelmannweg over.