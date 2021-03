Voetballen in weekend voortaan verboden op ‘wereldberoemd’ Nijmeegs speelveldje De Buut

Even het geheugen opfrissen: het speelveldje bij basisschool De Buut in Nijmegen-Oost werd in de zomer van 2019 wereldnieuws. Van de BBC en The Guardian tot Al Jazeera, media van over de hele aardbol besteden aandacht aan de gebeurtenissen in Nijmegen-Oost. Want wat schetste de verbazing van velen: het gemeentebestuur van de Waalstad wilde een speelveldje sluiten. Oorzaak: omwonenden stoorden zich aan het lawaai van buiten ravottende kinderen.