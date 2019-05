Voetballer in Nijmegen gewond door botsing met andere speler

Bof-virus ontdekt bij Rad­boud-stu­dent in Nijmegen

14:38 NIJMEGEN - Een student van de Radboud Universiteit in Nijmegen is besmet met het bof-virus. De GGD Gelderland Zuid heeft een brief gestuurd naar collega-studenten en docent om hen te waarschuwen voor het besmettingsgevaar. Het is standaardprocedure. Volgens de GGD is de kans klein dat het virus is overgeslagen.