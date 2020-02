Voetballer Lasse Schöne kreeg Italiaanse les van Nijmegenaar Jarno Timmermans

De lichaamstaal van diep teleurgestelde voetbalsupporters heeft geen ondertitels nodig. Maar buitenlandse voetballers die hun dag niet hebben in de Italiaanse competitie, spelen het tactisch slim als ze zelf (kunnen) reageren op de carrello della merda (de strontkar) die hun kant op rolt. ‘Tja, ik zat niet zo lekker in de wedstrijd’, dat hoeft er heus niet in een volzin uit te rollen, maar de excuses moeten wel Italiaans klinken.



,,Je wilt voorkomen dat Italianen over je kunnen zeggen: hij speelt slecht én hij doet ook nog eens geen moeite om onze taal te leren”, zegt Jarno Timmermans (44) uit Nijmegen. ,,Want dat laatste nemen ze je echt wel kwalijk.”



Timmermans geeft Italiaanse les aan profvoetballers, onder anderen Lasse Schöne (ex-NEC en -De Graafschap, nu actief bij Genoa) en Bram Nuytink (ex-NEC, nu Udinese).



Italiaans kinderfeestje

Als het even kan, dan helpt Timmermans ook hun vrouw of vriendin met de taal, want tijdens trainingen en wedstrijden brengt zij de kinderen naar hun eerste Italiaanse kinderfeestje en overlegt ze met de loodgieter over een lekkage.



,,Het hoeft grammaticaal niet perfect allemaal”, sust de taaltrainer. ,,Maar wie naar Italië gehaald is als spelverdeler, die wil toch wel vrij snel snel iets kunnen roepen over verticalizzare, diep spelen.”



Behalve dat Timmermans, zelf een hartstochtelijk Fiorentina-fan, profvoetballers werkwoorden leert vervoegen en spelersjargon en kleedkamerkletspraat helpt ontleden, leert hij hen ook Italië en de Italianen begrijpen.