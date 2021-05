Voetballers van 26+ staan nog altijd buitenspel: ‘Ik vrees dat veel clubs leden gaan verliezen’

34 is hij. ‘Een bejaarde’, in kleedkamertermen. En inmiddels is middenvelder Robin Janssen uit Milsbeek ook door de overheid tot ‘oudje’ bestempeld. Zo voelt het althans. Want waar veel teamgenoten van De Treffers (Groesbeek) al twee maanden volop trainingspartijtjes mogen spelen, is hij apart gezet. Gevolg van kabinetsbeleid: spelers tot 27 jaar mogen bij elkaar in de buurt komen. Ouderen moeten in en buiten het veld 1,5 meter afstand houden.