Voeten die schuin op de trappers stonden, vond ik lelijk

Bouw van honderden sociale huurhuizen mogelijk op losse schroeven: ‘Over zes jaar zijn we failliet’

Honderden geplande sociale huurhuizen in de regio Arnhem en Nijmegen kunnen niet worden gebouwd. Het Rijk wil ze graag, maar woningcorporaties hebben er te weinig geld voor. Dat komt door hoge bouwkosten en een hoge rente. ,,Over vijf, zes jaar zijn we failliet.”