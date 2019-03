Volg de verkiezingsshow van De Gelderlander en RN7 live

Waalbrug ook donderdag­nacht afgesloten

14:38 NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen is ook donderdagnacht afgesloten in beide richtingen. Ook vanavond is de brug afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting geldt telkens van 21.00 uur ’s avonds tot de andere ochtend 06.00 uur.