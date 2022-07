Volg hier de silent talkshow Via 44 met zangeres Lakshmi, straks live vanaf het terras van LUX

In de Vierdaagseweek komt ze regelmatig naar Nijmegen om oude vrienden te ontmoeten. Nu schuift ze ook nog eens aan bij Can en Willems.



Koptelefoon

Op een podium op het terras van LUX in Nijmegen verzorgen de twee gastheren een silent talkshow. Wie mee wil luisteren, kan een koptelefoon opzetten. Wie er niet bij kan zijn, kan het gesprek met Lakshmi via een livestream volgen. De shows duren van 20.00 tot 21.00 uur.



Zangeres Lakshmi, voluit Laskhmi Swami Persaud (1993), werd geboren in Wijchen, maar liep op haar 14de weg van huis, omdat ze zoveel gepest werd. Zo belandde ze al jong in een Nijmeegs kraakpand.