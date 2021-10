Volkskrant-journalist gearresteerd bij klimaatdemonstratie in Den Haag

Nu is het oude Doornroos­je écht De Basis: vaarwel steenwol, hallo confetti

8 oktober NIJMEGEN - Dat het oude poppodium Doornroosje in Nijmegen langzaam aan het veranderen was in iets nieuws, wisten de meeste muziekliefhebbers wel. Maar hoe zou het worden? Nu is het klaar: creatieve broedplaats De Basis.