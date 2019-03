Volle Nijmeegse bioscoopzaal voor ontknoping Wie Is De Mol?

Zwaaien voor de camera

,,In bioscopen door heel Nederland wordt Wie Is De Mol? uitgezonden", zegt Peters. ,,Het zit overal vol, maar dit is wel een van de grootste zalen.”

Tv in de bios

Sjoerd Louwsma, leidinggevende bij de Nijmeegse vestiging van Vue aan Plein 1944: ,,Niet normaal, hoe vol het is. Echt geweldig. Ik vind het leuk dat het zo leeft in Nijmegen.” Dat de bioscoop een serie draait is bijzonder, zegt Louwsma. ,,Behalve films draaien we hooguit soms ballet of opera, maar Wie Is De Mol? is het enige televisieprogramma.”