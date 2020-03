Vollenbroek eist dat boeren stoppen met opruiing: ‘Dit wakkert bedreigingen aan’

13 besmettin­gen erbij in Gelderland-Zuid, stijging van 50 procent

15:07 NIJMEGEN - Corona in Gelderland-Zuid groeit snel. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Gelderland-Zuid is gisteren toegenomen met 13 gevallen. Het totaal positieve tests is daarmee gestegen van 23 naar 36, een stijging van 50 procent binnen één dag. Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid.