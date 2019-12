Vollenbroek: ‘Help de boeren zoals de mijnwerkers ooit zijn geholpen’

Vollenbroek gelooft niet in veranderingen in het veevoer waardoor ook een stikstofreductie gerealiseerd zou kunnen worden. Dat is ‘uiterst bewerkelijk’, denkt hij. Omdat volgens hem de veehouders de stikstofproblematiek 'massaal ontkennen’, zullen de boeren niet of 'halfhartig’ meewerken aan het anders voeren van het vee. ‘Een forse inkrimping van de veestapel is onvermijdelijk.’



Dat kan op een goede, sociale manier, denkt hij, net als destijds de mijnen zijn gesloten met een goed sociaal plan. ‘Daar heeft de overheid destijds met visie en beleid grondig ingegrepen: en met succes.’