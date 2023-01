Volleybalclubs Vocasa en Pegasus willen onder nieuwe naam Nijmegen-Noord veroveren

Ook CDA Berg en Dal pleit voor herbouw brandtoren Reichswald

GROESBEEK/GENNEP - De begin december opgeblazen brandweertoren in het Reichswald in het Duitse Grafwegen moet weer worden opgebouwd. Daarvoor pleit het CDA in de gemeente Berg en Dal in navolging van het CDA in Gennep dat hier eerder al een lans voor brak.

18 januari