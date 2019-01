Vondst drugslab op Kerkenbos Nijmegen na aanhouding mannen voor drugsproductie

't Plein Wat zoeken Chinezen op de Novio Tech Campus?

11:35 Eerst zaaien en daarna oogsten. Met dat motto trok Hubert Bruls in 1999 als kersverse wethouder van economische zaken naar China. Samen met ondernemers. China was toen al booming. Er werden destijds mooie contacten gelegd. Enkele bedrijven, zoals machinefabriek De Boer, slaagden er even later in om zelfs lucratieve contracten af te sluiten.