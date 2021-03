Voor 16 miljoen euro redt Nijmegen Museum Het Valkhof. Maar waar komt dat bedrag vandaan?

Je koopt er een ruim penthouse op de Dam voor. Je had Davy Klaassen van Werder Bremen kunnen overnemen voordat Ajax het deed. Je zou er zelfs dertig huizen in de Bredestraat in Nijmegen van kunnen kopen, voor Nederlands meest gemiddelde prijs van 369.000 euro per stuk. En voor hetzelfde geld kun je dus ook Museum Het Valkhof de verbouwing geven die het volgens deskundigen zo goed kan gebruiken.



11 miljoen euro.



Nijmegen koopt het museum voor 4,9 miljoen euro en reserveert alvast 11 miljoen euro voor de verbouwing. Samen dus bijna 16 miljoen euro, de Nijmeegse politiek stemde er begin deze maand mee in.



Hoeveel de verbouwing daadwerkelijk kost, blijkt pas als straks het laatste doek waterpas hangt. Dat zal in 2025 zijn. Het gaat dus om een schatting. Of een verwachting.