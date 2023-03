Voor 30 euro parkeren in Nijmeegse stadswijk: zorgen zijn er zeker, maar massaal verzet blijft uit

30 euro om auto in Beneden­stad te zetten: parkeren mogelijk peperduur om overlast tegen te gaan

Parkeren in de Benedenstad in Nijmegen wordt mogelijk peperduur: de gemeente speelt met het idee 30 euro te gaan vragen voor een parkeerkaartje in de wijk. Dag en nacht, ongeacht hoe lang een auto wordt geparkeerd. Doel is overlast tegen te gaan.