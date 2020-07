Voor 700.000 euro aan coronaboetes uitgeschreven in Gelderland, Nijmegen met 401 bonnen koploper

VIDEO Waterwolf komt naar Nijmeegse Waalkade, eerst nog een kleurtje erop

12:24 CUIJK / NIJMEGEN - De Waterwolf, het kunstwerk dat op de Waalkade in Nijmegen komt, is bijna klaar. Voor het eerst zien kunstenaars Paul Keizer en Albert Dedden hun creatie in volle omvang. In september komt het van Cuijk naar Nijmegen.