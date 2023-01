Voor baby Ella was geen plek in studentenhuis van Nienke (24): ‘Het liefst had ik haar constant bij me’

indebuurt Dit is waarom het oudste café van Nijmegen In de Blaauwe Hand heet

Welk café het oudste van Nijmegen is? Daarover is géén twijfel mogelijk. Het is Café In de Blaauwe Hand. Al in de 16e eeuw werden hier biertjes gedronken. Waar komt de naam van deze kroeg eigenlijk vandaan? En wat gebeurde er vroeger?

21 januari