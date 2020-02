‘Voor de echte doorzetter’: Nijmeegse Escape Boot niet te bereiken door hoogwater

Stormellen­de verwacht: Nijmegen verplaatst afsluiting Free Future Festival

16:37 NIJMEGEN - De afsluiting van het festival Into the Future zondagavond in Nijmegen is verplaatst van eiland Veur Lent naar Brebl, in het Honigcomplex. De gemeente neemt deze maatregel vanwege de te verwachten monsterstorm Ciara, die op komst is.