Voor de prins zonder carnaval is het voor het eerst in z'n leven een gewone werkweek

Hij zou deze dagen het stralend middelpunt van carnaval in Knotsenburg zijn geweest. Al hossend of met praalwagen van optocht naar bal zijn gesjeesd. Een uitputtingsslag van vier dagen die meer vergt dan het meelopen van de Vierdaagse. Maar in plaats van feest vieren met zijn Knotsenburgse onderdanen, leidt de beoogd prins van Nijmegen deze carnaval een anoniem bestaan.



Omdat carnaval een gedegen voorbereiding vraagt, wordt de nieuwe Nijmeegse prins al in april gevraagd of hij komend seizoen de scepter wil zwaaien. Vanaf dat moment werkt hij met z’n kabinet in het diepste geheim toe naar de elfde van de elfde, het moment van de proclamatie. In juli zette de coronapandemie een dikke streep door dat eerste hoogtepunt en op 18 november werd het carnaval in Knotsenburg definitief afgeblazen.



Sleutel van de stad

Zaterdag zou hij eigenlijk de sleutel van de stad krijgen om vervolgens als heerser van Knotsenburg het carnaval te openen. In plaats daarvan zat hij nu met de laptop op schoot thuis op de bank te kijken naar hoogtepunten van voorbije jaren. Ondanks de soms mooie beelden kwam hij maar niet los van gevoelens van leegte en verdriet.