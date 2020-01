Voor derde nacht op rij brandt een auto uit in Nijmegen

De politie heeft het voertuig afgezet met een lint. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was. De buurt is erg geschrokken en is bang dat er een maniak rond loopt. In 2017 gingen er in enkele nachten 4 auto’s in vlammen op. Deze verdachte is uiteindelijk aangehouden na een reeks autobranden in Nijmegen.



Afgelopen jaar werd Nijmegen geteisterd door autobranden. Tot de twee branden in het nieuwe jaar ontsprong Nijmegen-Noord nog de dans.