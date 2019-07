Voor elke vakantiedag een ander uitje in de regio

44 vakantietipsVoor de schoolkinderen in Zuid-Nederland (waaronder Arnhem, Nijmegen en alles daaronder) is het al zover. Eindelijk vakantie. Voor veel mensen reden om de tent in te pakken of het vliegtuig richting het zuiden te nemen. Voor de mensen die die luxe niet hebben wachten zes lange weken. Maar niet getreurd. Ook in de eigen regio is er van alles te doen. De Gelderlander geeft 44 tips. Voor elke vakantiedag 1.

1.

Maak een mooie stadswandeling. In de regio liggen prachtige steden. Denk aan Nijmegen, Arnhem en Doesburg. Maar ook een kleiner stadje als Buren is mooi met het Weeshuis, de Lambertuskerk en de Synagoge.

2.

Voel je eens als Max Verstappen en bezoek een kartbaan. Ga de competitie aan op bijvoorbeeld Kartbaan Winterswijk. Kan je er geen genoeg van krijgen? Neem dan plaats in een F1-simulator en ervaar hoe het voelt om met topsnelheid over de baan te scheuren.

3.

Pak een mand en ga plukken. Zo kun je in de zelfpluktuin Ooijs Mooijs in de Ooijpolder zelf een bakje frambozen plukken of een bos bloemen. In Lent kun je daarvoor elke zaterdag terecht in de historische tuinderij Warmoes.

4.

Bezoek een museum. Er is veel keuze uit kleine, grote en heel grote musea. Van het accordeonmuseum in Malden en het Kijk en Luistermuseum in Bennekom tot het Openlucht Museum in Arnhem. Aanrader: Kröller-Müller op de Veluwe bij Otterlo heeft net het nieuwe Park Paviljoen geopend.

Volledig scherm Daags na de Tour. © Theo Peeters 5.

Ga een lekker potje golfen. Vroeger echt een elitesport maar inmiddels zijn er overal plekken waar je kunt boerengolfen of voetgolfen, Onder andere in Tiel heb je ook een Glow-in-the-dark minigolfbaan.



6.

Een dagje dierentuin. Ook een klassieker natuurlijk. Maar in de regio hebben we veel moois te bieden. Burgers’ Zoo, Ouwehands Dierenpark en ZooParc Overloon. Vlak over de grens in Duitsland heb je onder andere goedkope dierentuinen in Kleve en Isselburg.



7.

Geniet van je tourhelden. Drie weken lang kunnen de wielerliefhebbers hun hart ophalen met de Tour de France op televisie. Wil je de vedetten in het echt zien? In Boxmeer geven maandag 29 juli veel wielrenners acte de presence tijdens Daags na de Tour. Het eerste wielercriterium in Nederland.

8.

Niks lekkerder dan een terrasje pakken op een mooie zomerdag. Keus te over. Misset Horeca maakt altijd een ranglijst van beste terrassen. De Strandlodge in Winterswijk gooit vaak hoge ogen.

9.

Kijk en feest met de wandelaars van de Nijmeegse vierdaagse. Tussen 12 en 19 juli vier dagen lopen en zeven dagen feestvieren in Nijmegen en omgeving tijdens het grootste evenement van het land met anderhalf miljoen bezoekers. Benieuwd of de wandelaars nog van ‘links naar rechts’ kunnen op de Waalkade als de Snollebollekes daar vrijdagavond spelen.

10.

Is het een keer iets minder weer, ga dan een gezellig avondje bowlen. In iedere grotere plaats is wel een bowlingcentrum te vinden. Kinderen kunnen zich volop vermaken met discobowlen. 18-plussers kunnen onder anere bij Bowlingcentrum Tiel terecht: daar ontvang je bij iedere strike een alcoholische verrassing aan de bar.

11.

Neem een verfrissende duik in het Openluchtbad de Goffert in Nijmegen. Of laat je meevoeren in de wildwaterbaan van tropisch zwemparadijs Het Heiderbos in Heijen. Voor minder geld kun je net over de grens in GochNess een dag zwemplezier hebben: een buiten- en binnenzwembad met glijbaan en hoge duikplank.

12.

Wie is de gevangenisbewaker te slim af en kan ontsnappen uit een Escape Room? Probeer je hoofd koel te houden in Escape Room Gelderland in Bemmel. Of waan je in Londen of New York in de Escape Rooms in Mill.

13.

Struin eens lekker rond op een braderie. Van 17 juli tot 14 augustus is er iedere woensdag in Lunteren een zomermarkt met meer dan 100 kramen, kinderattracties en muziek. Of ga naar de avondbraderie in Epe die start op 12 juli en geniet daar op het terras van een hapje en drankje.

14.

Sport eens fijn in de buitenlucht en ga voor een bootcamp. Onder andere op Papendal en in Huissen kun je je samen met anderen eens flink in het zweet werken.

15.

Ben jij een zoetekauw? Ga voor een high tea en smul van allerlei gebakjes. Probeer ook eens de high tea’s van Yoghurt Barn in Nijmegen voor een minder zoete variant. Zin in iets sterkers dan een theetje? Ga dan voor een high wine of high beer.

16.

Wat is nu fijner dan genieten van de zon met een goed boek? De meeste bibliotheken bieden voor de zomer een lager tarief abonnementen aan. Of neem een tijdschriftabonnement voor de zomerperiode.

17.

Een dagje pretpark. Denk aan Tivoli, Jan Klaassen of Irrland. Of ga naar Kernwasser Wunderland in Kalkar waar je naast spannende attracties onbeperkt kunt genieten van frietjes, softijs en frisdrank.

18.

Stap op de fiets en maak een tocht door de Betuwe. Zie de mooiste plekjes op de kersenfietsroute. Je start in Geldermalsen en keert daar via het Linge-gebied, Oranjestad Buren en andere Betuwse dorpjes weer terug. Onderweg kun je natuurlijk volop genieten van heerlijke kersen.

19.

Ga naar een speeltuin. Eet bijvoorbeeld na het spelen een lekkere pannenkoek bij het Speelparadijs in Voorst. Of ga naar de binnen- en buitenspeeltuinen van camping De Bergen in Wanroij.

20.

Maak een wandeling. Wandel bijvoorbeeld in natuurgebied Mookerheide bij Mook en geniet na afloop van een Italiaans ijsje bij ijssalon Clevers. Of loop eens het klompenpad in Vaarssen (en dat mag gewoon op wandelschoenen hoor!).

21.

Bezoek een kinderboerderij. Wandel door het Goffertpark en maak een tussenstop bij Kinderboerderij de Goffert in Nijmegen. Extra fijn aan dit uitje is dat het helemaal gratis is.

Volledig scherm © Rolf Hensel 22.

Ga op survival. Kruip onder netten door, klim over een muur en probeer je evenwicht te bewaren in onder andere Liemers Outdoor & Survival in Groessen. Of probeer de spannende hindernissenbaan in het Hemelrijk in Volkel. Let op: niet voor watjes!



23.

Een hele dag compleet onder de pannen ben je bij De Westernboerderij in Didam. Van kleiduifschieten tot quadrijden, een ponyritje of een tocht met de huifkar. Sluit de dag af met een drie-gangen grillbuffet.



24.

Maak een solexrit. Bij Boerensolex in Herpen kun je al vanaf twee personen een mooie toer langs de Maas maken. Een rijbewijs is niet nodig, wel een bijpassende nozem-outfit.

25.

Ga schatzoeken op de zandverstuiving het Wekeromse Zand. Graaf zelf een kist in en laat je kinderen proberen die te vinden. En als die daar geen zin in hebben: lekker rennen en rollen van de heuvel kan ook. Je waant je er aan de kust: het lijkt net een echt strand, maar dan zonder water.

Volledig scherm © Theo Peeters 26.

Ga de tuin in. Niet die van jezelf, maar naar modeltuinen in bijvoorbeeld Ruurlo, waar je 6.000 vierkante meter aan cactussen kunt zien. De tuinen van Appeltern zijn er natuurlijk ook: wereldberoemd inmiddels.



27.

Kedeng kedeng, oeh oeh! Een dagje met de trein, maar dan heel anders. Reis met het rijdend spoorwegmuseum van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij vanaf station Dieren naar Apeldoorn en weer terug.



28.

Maak een boottocht. Dat kan op heel veel plekken, maar het allerleukst is het misschien wel om zelf te gaan peddelen. Kan op de Niers, de Linge, de Oude IJssel, de Berkel, om er maar een paar te noemen. Nog bijzonderder: ‘bed and boat’ Het Heerenschip is een binnenvaartschip dat gewoon in bedrijf is en waarop je kunt overnachten. Voor maximaal twee personen.

29.

Voor mensen zonder hoogtevrees: zweefvliegen is een bijzondere ervaring. Kan bijvoorbeeld op het zweefvliegveld in Malden. Ook kinderen (vanaf 1,30 meter) mogen mee. En voor wie niet durft: het terras erbij, prachtig gelegen in de bossen, kun je mooi kijken naar de capriolen in de lucht. Voor de grootste durfals: ga parachutespringen op vliegveld Teuge.

30.

Ga eeuwen terug in de tijd en waan je Ivanhoe, Floris of een andere stoere ridder. De regio is bezaaid met kastelen. Van grote verdedigingswerken met torens en kantelen zoals in Doornenburg tot chique woonverblijven als Amerongen en Middachten. Door de dikke muren is het binnen meestal lekker koel.

31.

Je moet een tegen koppigheid kunnen, maar in Zelhem kun je op pad met een ezel. Ezelstal de Edelingen verhuurt ezels voor de ezeltochten van 6 tot 15 kilometer.

32.

Klimmen en klauteren kun je op veel plekken, maar voor het échte werk kun je naar een klimhal in bijvoorbeeld Nijmegen of Arnhem. In die steden kun je ook terecht om te boulderen, waarbij je een korte route op een vaak dicht bij de grond gelegen kunstmatige rots klimt, zonder het gebruik van touwen en riemen. Als je valt, val je op een mat. Ook leuk voor kinderen.

33.

Een dagje naar de film kan altijd, maar wil je iets bijzonders beleven: bij Pathé in Nijmegen zie je de film niet alleen, maar voel je ’m ook. Bezoekers zitten in rollende, kantelende en op en neer gaande stoelen, die regen, sneeuw en wind, geuren en warmte produceren.

34.

Toe aan een dagje ontspanning? Kom helemaal tot rust in de wellnessresorts van bijvoorbeeld de Veluwse Bron of bij Thermen Berendonck bij Wijchen. Of ga naar de Wellnessboot in Mill en neem een fijne massage of hammam.

35.

Geen zin in een recreatieplas, maar wil je wel lekker buiten liggen? Ga naar een park. Sonsbeek in Arnhem en de Goffert in Nijmegen zijn de bekendste in de regio, maar bijna elke grotere plaats heeft een groene zone waar het prettig toeven is. Vergeet je picknickkleedje niet.

36.

Zeker als het snikheet is: bezoek een kerk. In Heilig Landstichting staat een bijzonder mooie (Cenakelkerk), in Vorden is in het Heiligenbeeldenmuseum een Lourdesgrot nagebouwd.

Volledig scherm © DG 37.

Een dagje regen? Geen probleem, ga sporten in de kroeg! Darten, biljarten, kaarten, dobbelen; voor je er erg in hebt is een nieuwe dag aangebroken. Minder geschikt voor kleine kinderen.



38.

Een dagje shoppen kan natuurlijk altijd. Je kunt gaan voor Nijmegen of Arnhem, maar kijk ook eens in kleinere winkelcentra zoals in Huissen, Malden of Tiel.



39.

Een bezoek aan de Millinger Theetuin. Alleen te voet of per fiets bereikbaar, via een mooie wandeling vanaf het kerkje in Kekerdom dwars door natuurgebied De Millingerwaard. Geniet van de oriëntaals-mediterrane tuinen.

40.

Leerzaam en lekker: een bezoek aan een bierbrouwerij. Krijg een rondleiding door bijvoorbeeld Brouwerij de Hemel in Nijmegen of proef een (speciaal)biertje in De Heidebrouwerij in Ede.

41.

Ga 75 jaar terug in de tijd en ervaar hoe in 1944 zuidelijk Nederland werd bevrijd. Bijvoorbeeld door de Liberation Route met zijn luisterkeien te volgen of fiets de Battlefieldtour rond Nijmegen. Op 14 en 21 augustus wordt een speciale fietstocht gehouden rond de slag om Arnhem.